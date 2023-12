CSU schlägt vor: Asylbewerber sollen Schnee schaufeln

Die CSU möchte Asylbewerber für den Winterdienst einsetzen. „Was spricht eigentlich dagegen, dass Asylbewerber sich mit gemeinnütziger Arbeit einbringen, zum Beispiel mit Schnee schippen?“, so CSU-Generalsekretär Martin Huber gegenüber der Mediengruppe Bayern.



Der Politiker sähe in einem Arbeitseinsatz insbesondere bei der aktuell ohnehin angespannten Witterungssituation einen positiven Effekt: „Das hilft bei der Integration und sorgt für positive öffentliche Wahrnehmung. Wir haben Herz und helfen gerne, aber Asylbewerber sollten der Gesellschaft, die sie aufnimmt, etwas zurückgeben“, so Huber.