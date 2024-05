CSU-Politiker Stefinger leidet unter Schilddrüsenkrebs

Seit 2013 ist der Münchner Wolfgang Stefinger Mitglied des Deutschen Bundestags. Nach einer ärztlichen Diagnose muss die Politik aber vorerst in den Hintergrund treten.

Bei dem CSU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger (39) wurde Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. „In den nächsten Tagen werde ich mich in stationäre Behandlung begeben. Die kommenden Wochen muss ich etwas kürzer treten. Ich bin sicher, dass ich mich bald wieder mit voller Kraft meinen Aufgaben widmen kann“, teilte er am Dienstag per Kurznachrichtendienst X mit.

Stefinger ist seit 2013 Mitglied des Bundestages - in seinem Wahlkreis München-Ost gewann er seither immer das Direktmandat. Im Bundestag ist er unter anderem Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss.

Anfang 2023 hatte Stefinger bekannt gegeben, eine Beziehung mit seinem Fraktionskollegen Sepp Müller (CDU) zu haben. Sie gelten seither als das erste offen gleichgeschlechtliche Paar im Bundestag. In die CSU war er 2001 eingetreten.

