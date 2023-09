CSU-Parteitag eröffnet: Söder will Schlussspurt einläuten

Markus Söder - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hat CSU-Parteichef Markus Söder seine Parteibasis auf den Endspurt des Wahlkampfes eingeschworen. Beim Parteitag der CSU am Samstag in München betonte Söder die Erfolge der bisherigen Politik der von der CSU geführten Staatsregierung in Bayern. «Überall gehört Bayern zur Spitze in Deutschland», sagte der Ministerpräsident des Freistaates und nannte etwa den Ausbau erneuerbarer Energien und den Kampf gegen Arbeitslosigkeit als Beispiele.

«Unser Land ist in guter Hand durch die CSU», sagte Söder. Ein klarer Sieg der CSU bei der Abstimmung am 8. Oktober sei eine wichtige Weichenstellung für Bayern, aber auch ein starkes Signal in Richtung Berlin.

Söder übte scharfe Kritik an der Arbeit der Berliner Ampel-Koalition. «Diese Bundesregierung ist wohl die schlechteste Regierung, die Deutschland jemals hatte», sagte er. «Das ist keine Parteirhetorik.»

© dpa-infocom, dpa:230922-99-297301/4