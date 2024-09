Sollte Markus Söder der Unions-Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2025 werden? In den kommenden Tagen, höchstens Wochen, wird entschieden, wer für CDU und CSU ins Rennen geht. Doch bei der CSU-Klausur in Kloster Banz herrscht nach Informationen der Mediengruppe Bayern „beredtes Schweigen“ in der K-Frage.