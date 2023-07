CSU-Europapolitiker Weber: AfD ist «Gegner und Feind»

EVP-Fraktionsvorsitzender Weber - Manfred Weber sitzt im Gebäude des Europäischen Parlaments. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber schließt jede Zusammenarbeit der Unionsparteien mit der AfD aus. «Die Brandmauer steht», sagte der Chef der europäischen Christdemokraten (EVP) der Funke Mediengruppe. Die rechte Partei wolle das zerstören, wofür CDU und CSU immer eingetreten seien. «Deswegen ist sie für uns nicht nur politischer Wettbewerber, sondern Gegner und Feind.»

Weber kündigte an, den Kampf gegen die AfD ins Zentrum des Europawahlkampfs stellen zu wollen. Gewählt wird in Deutschland voraussichtlich am 9. Juni.

Der stellvertretende CSU-Chef sagte, wer AfD wähle, müsse wissen, dass er jeden zweiten Arbeitsplatz in Deutschland gefährde. «Wir leben vom Export. Und wer den europäischen Binnenmarkt infrage stellt, legt die Axt an unseren Wohlstand. Genauso wird Deutschlands Sicherheit gefährdet, weil die AfD nichts anderes als ein Steigbügelhalter für Putin ist.»

Die AfD wolle die Europäische Union abschaffen, sagte Weber weiter. «Das ist eine fundamentaler Angriff auf die historischen Errungenschaften der Union. Wir werden das Erbe von Adenauer, Strauß, Kohl und Merkel verteidigen - und die zerstörerische Idee der AfD in den Mittelpunkt des Europawahlkampfs im kommenden Jahr stellen. Ein Kampf um die Seele Europas steht bevor - auch in Deutschland.»

Zugleich verteidigte Weber seine Annäherung an die postfaschistische italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Zur Lösung der Migrationsfrage brauche es auch Italien. «Aktuell setzen wir gemeinsam mit Italien ein Migrationsabkommen mit Tunesien um. Damit werden die Ankünfte in der EU sinken.»

Zu den aktuell sehr starken Umfragewerten für die AfD sagte Weber: «In Europa haben wir den Aufstieg von Populisten und Radikalen seit Jahren. Deutschland war bisher relativ immun - auch weil es innenpolitisch stabil geführt wurde in den Merkel-Jahren. Jetzt haben wir eine Entwicklung, die der in anderen Ländern ähnelt.»

