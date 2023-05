CSU bewegt sich bei Umfrage Richtung Alleinregierung

Markus Söder - Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, spricht beim Patronatstag der bayerischen Gebirgsschützen. - Foto: Uwe Lein/dpa/Archivbild

Die CSU kann fünf Monate vor der Landtagswahl in Bayern in der Wählergunst zulegen und rückt um wenige Prozentpunkte an eine mögliche absolute Mehrheit im Parlament heran. Laut einer Umfrage des Instituts Civey im Auftrag der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag) würden derzeit 43 Prozent der Bayern die Partei von Ministerpräsident Markus Söder wählen, das ist ein Prozentpunkt mehr als im April. Laut der Umfrage wären aktuell für eine absolute Mehrheit der Sitze im Landtag etwa 45 Prozent erforderlich - weil einige Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Die Grünen verharren in der Sonntagsfrage bei 17 Prozent. Ebenso kommen die Freien Wähler, die derzeitigen Regierungspartner der CSU, und die SPD mit jeweils zehn Prozent sowie die AfD mit neun Prozent unverändert auf die Werte des Vormonats. Die FDP verliert einen Punkt und wäre mit drei Prozent nicht mehr im Maximilianeum vertreten. Auch die Linke käme mit unverändert zwei Prozent nicht ins Parlament.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind zudem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindung und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

© dpa-infocom, dpa:230513-99-673109/2