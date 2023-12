Corona, Grippe, Erkältung - Was tun vor Weihnachten?

Mehr als jeder zehnte Deutsche leidet oder hat gerade an Corona, Grippe oder Erkältung gelitten. Das geht aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Gerade vor den Feiertagen stellt sich da die Frage: Was tun, wenn ich krank bin? Darf ich dann mit der Familie feiern?









Etwa 8,9 Millionen Menschen gelten laut dem aktuellen Wochenbericht des RKI derzeit in Deutschland als krank: Sie leiden an einer Atemwegsinfektion. Die Zahlen basieren auf einer Schätzung, unabhängig von der Zahl der Arztbesuche. Das Niveau sei ähnlich wie um diese Zeit im Vorjahr, heißt es.





Corona, Rhinovirus-Infektionen, RSV und Grippe





Zu den Atemwegserkrankungen, die derzeit grassieren, zählt das RKI nicht nur Corona, sondern auch ungewöhnlich viele Rhinovirusinfektionen sowie zunehmend RSV- und Grippefälle. Die Abkürzung RSV steht für das Respiratorische Synzytial-Virus. Das ist besonders bei Kindern unter zwei Jahren gefährlich - sie müssen mit dieser Erkrankung oft im Krankenhaus behandelt werden. Rhinovirus bedeutet dagegen, dass man an einer klassischen Erkältung leidet.





Erkältet unterm Christbaum - was tun?





Und dabei hat die erwartete Grippewelle, die eigentlich ab Mitte Januar einsetzen soll, noch garnicht begonnen. Doch was tun, wenn man aktuell an einer Erkältung, Grippe oder Corona leidet?



Bei Corona empfiehlt das RKI im Winter 2023 keine Isolierung oder Quarantäne durch die Gesundheitsämter mehr. „Unabhängig vom zu Grunde liegenden Erreger wird bei Auftreten von Symptomen einer Atemwegsinfektion wie zum Beispiel Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten empfohlen, für drei bis fünf Tage und bis zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden“, heißt es von Seiten des RKI. Werden die Symptome schlimmer, sollte ein Arzt kontaktiert werden.





Bei Erkältungssymptomen in jedem Fall einen Corona-Test machen





„Wenn man Erkältungssymptome hat, sollte man in jedem Fall einen Corona-Test machen“, sagt auch der Regensburger Infektiologe Prof. Bernd Salzberger im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern. Weil Schnelltests nicht zu hundert Prozent zuverlässig sind, rät er „im Zweifel“ zu einem PCR-Test beim Arzt. „Das liegt in der Verantwortung jedes einzelnen jetzt“, mahnt der Experte. Wer ein positives Corona-Testergebnis hat, sollte deshalb - selbst an den Feiertagen - vernünftig sein und zuhause bleiben: Vor allem dann, wenn Angehörige Risikopatienten sind, empfiehlt es sich, den Kontakt zu meiden. „Halten Sie sich, wenn Sie Corona haben, auch im Winter 2023 vor empfindlichen Menschen fern“, bittet der Infektiologe.





Keine neuen allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen nötig





Dass neue allgemeine Sicherheitsmaßnahmen nötig wären, sieht er aber nicht. „Das sieht man an der Situation in den Krankenhäusern“, sagt Salzberger. „Zum einen haben wir durch die Impfungen einen viel besseren Schutz erhalten“, sagt Salzberger. Und zum anderen griffen die derzeit kursierenden Corona-Viren nicht so sehr die Lunge an wie die Varianten, die noch vor zwei oder drei Jahren umgingen.



„In der Tat, wir sehen wieder richtig viele Patienten mit Corona, aber glücklicherweise nur wenige schwere Verläufe“, erklärt auch Prof. Thomas Glück aus Trostberg. Der Infektiologe rät im Zweifel, also bei Erkältungssymptomen, ebenfalls zum Corona-Test. Hände desinfizieren, Maske tragen, Abstand halten - das gilt auch nach wie vor nicht nur für Corona-Kranke, sondern auch für die, die mit Risikogruppen Kontakt haben. Zur Sicherheit. Damit das Geschenk unterm Christbaum kein Virus wird.