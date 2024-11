Container mit 177 E-Bikes an Güterbahnhof entwendet

An einem Güterbahnhof in Oberfranken verschwindet ein Überseecontainer - mit wertvoller Fracht.

Diebe haben in Oberfranken einen Überseecontainer mit insgesamt 177 Elektrofahrrädern gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500.000 Euro. Der Container stand am Wochenende auf einem Sattelauflieger auf einem Stellplatz in der Nähe des Hofer Güterbahnhofs, wie die Polizei mitteilte. Am Montag bemerkte ein Lastwagenfahrer das Fehlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

