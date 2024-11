Container bei Autohaus aufgebrochen - über 80 Reifen geklaut

In der Nacht machen sich Unbekannte an zwei Containern in Schweinfurt zu schaffen. Am nächsten Morgen fehlen etliche Reifen.

Unbekannte haben zwei Container eines Autohauses in Schweinfurt aufgebrochen und 84 Reifen geklaut. Die Täter haben die Container in der Nacht zu Freitag mit einer Flex aufgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Reifen dann mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden. Der Schaden wird den Angaben zufolge auf rund 17.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:241123-930-297199/1