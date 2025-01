Coach Glöckner startet bei 1860: „Kann nichts versprechen“

Mit einem Trainerwechsel will 1860 München in der 3. Liga wieder zum Erfolg finden. Neu-Coach Glöckner betritt erstmals mit dem Team den Trainingsplatz.

Neu-Coach Patrick Glöckner hat das erste Training beim TSV 1860 München geleitet. Einen Tag nach seiner Verpflichtung schickte der 48-Jährige seine Drittliga-Fußballer auf den Platz. „Ich kann nichts versprechen, aber gebe mein Bestes“, sagte Glöckner zu ein paar Schaulustigen beim Betreten des Rasens auf dem Vereinsgelände an der Grünwalder Straße.

Der gebürtige Bonner war am Montag als Nachfolger von Argirios Giannikis präsentiert worden, von dem sich die „Löwen“ getrennt hatten. Der TSV hat von den jüngsten sieben Pflichtspielen fünf verloren und nur eines gewonnen. Nach dem 0:4 am Wochenende in Saarbrücken haben die Münchner nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang in der 3. Liga.

Glöckner bekommt Co-Trainer Masetzky

Als Co-Trainer engagierte der Traditionsverein Nico Masetzky, der von 2018 bis 2020 Chefscout im Nachwuchs der „Löwen“ war und Glöckner danach schon bei Waldhof Mannheim und Hansa Rostock assistiert hatte. Dies waren die bis dato letzten Trainerstationen von Glöckner, ehe er seit März 2023 auf Jobsuche war.

Der Ex-Profi verkündete in der 1860-Mitteilung vom Montag, dass er sich schon umfassend mit der Lage der „Löwen“ auseinandergesetzt habe in der Vorbereitung auf das Liga-Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart II. Die Domstädter sind just der Verein, bei dem er einst seinen ersten Job als Cheftrainer hatte.

