„Club“ verschlankt Kader: Okunuki zurück nach Japan

Der 1. FC Nürnberg verkleinert seinen Kader weiter. Nach Tim Handwerker verlässt auch Kanji Okunuki den „Club“. Ist jetzt Platz für Neuzugänge?

Offensivspieler Kanji Okunuki verlässt den 1. FC Nürnberg und kehrt nach Japan zurück. Dort wird der 25-Jährige von Gamba Osaka fest verpflichtet, wie der „Club“ mitteilte. Okunuki war im Sommer 2023 von seinem Jugendverein Odmiya Ardija zum Fußball-Zweitligisten nach Nürnberg gewechselt. Zuvor lief er zwischenzeitlich für eine Spielzeit für Gornik Zabrze in Polen auf.

Für den FCN stand Okunuki in insgesamt 39 Partien auf dem Feld, dabei gelangen ihm fünf Tore sowie vier Assists. Nachdem der Flügelspieler in der Vorsaison noch zum Stammpersonal gezählt hatte, musste er sich in dieser Spielzeit mit einer Reservistenrolle begnügen.

Laut Kicker „dürfte sich die Ablösesumme auf 500.000 Euro belaufen“. Der „Club“ verschlankt seinen Kader damit weiter. Zuvor hatten Tim Handwerker und Joseph Hungbo bereits den Zweitligisten verlassen. Hungbo war vorher schon an Rotherham United ausgeliehen.

