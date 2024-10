Circus Krone-Artistin (29) nach schwerem Sturz aus Klinik entlassen

Der Partner der Artistin Yefgen Abakumov, Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger, Chefarzt der Neurochirurgie, die Artistin Amalia Avanesian und Prof. Dr. Kolja Gelse, Chefarzt der Unfallchirurgie am Klinikum Traunstein (von links). − Foto: Klinikum Traunstein

Nach dem schweren Sturz einer Artistin des Circus Krone bei einer Abendvorstellung im September in Burghausen (Landkreis Altötting), ist die 29-jährige Amalia Avanesian mittlerweile auf einem guten Weg, teilt das behandelnde Klinikum Traunstein mit.



Avanesian hatte schwere Kopf- und Beckenverletzungen erlitten und lag zeitweise wegen einer diffusen Hirnverletzung im künstlichen Koma. Nach zwei Operationen erholt sich die Artistin stetig, so dass sie mittlerweile wieder ohne Hilfsmittel laufen kann. Ihr behandelnder Arzt lobte ihre „enorme Willenskraft“. Täglichen Besuch erhielt sie von ihrem Trainingspartner und Lebensgefährten Yefgen Abakumov, mit dem sie als das preisgekrönte Duo „Flash of Splash“ auftritt.





Reha-Aufenthalt steht bevor





Die 29-Jährige konnte nun aus dem Klinikum Traunstein entlassen werden und wird fortan in einer Rehaklinik behandelt. Die dringendste Frage der Artistin bei Entlassung sei gewesen, ab wann sie wieder richtig trainieren könne. Das dauere aber noch, so die Einschätzung der Ärzte.