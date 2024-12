„Christkinder“ - Relativ wenige Babys an Heiligabend geboren

Baby - An Heiligabend 2023 kamen über 200 Babys in Bayern zur Welt. - Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Ein besonderes Geschenk bekommen hunderte Familien in Bayern an Heiligabend: ein neues Familienmitglied.

Sie sind ganz besondere „Christkinder“: Am vergangenen Heiligabend sind in Bayern 232 Kinder zur Welt gekommen. An den beiden Weihnachtstagen des Jahres 2023 folgten 433 weitere Babys, teilte das Bayerische Landesamtes für Statistik mit. An Silvester wurden 272 Kinder geboren.

Wie üblich lagen die Geburtenzahlen an den drei Weihnachtstagen und an Silvester laut Amt deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. Der habe sich im Jahr 2023 auf 319 Lebendgeborene pro Tag belaufen. Allgemein sei der Dezember ein vergleichsweise geburtenschwacher Monat.

