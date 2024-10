Christian Scharpf wird Münchens neuer Wirtschaftsreferent

Der amtierende Bürgermeister von Ingolstadt wird vom Münchner Stadtrat mit 44 Stimmen zum neuen Referenten für Arbeit und Wirtschaft gewählt. Damit wird er zum März 2025 Clemens Baumgärtner ablösen.

Christian Scharpf wird neuer Referent für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München. Der 53 Jahre alte amtierende Oberbürgermeister von Ingolstadt (SPD) wurde am Mittwoch vom Münchner Stadtrat mit 44 Stimmen gewählt. Damit gibt er sein Amt als Ingolstädter Oberbürgermeister Ende Februar auf und tritt im März seine neue Tätigkeit an. „Ich freue mich sehr über meine Wahl zum Wirtschaftsreferenten und bedanke mich für das Vertrauen des Stadtrats.“

Scharpf selbst sieht die Münchner Wirtschaft vor großen Herausforderungen, die von der Digitalisierung bis hin zum Fachkräftemangel reichen. „Wir müssen die gesunde Münchner Mischung erhalten – von großen internationalen Konzernen bis zu kleinen und mittleren Betrieben sowie dem Handwerk.“ Demnach seien dafür gute Löhne und eine funktionierende Daseinsvorsorge entscheidend.

Scharpf ist in Ingolstadt geboren und aufgewachsen, hat in München Rechtswissenschaften studiert und dort auch promoviert. Vor seiner Zeit als Oberbürgermeister von Ingolstadt war er in verschiedenen Positionen für die Stadt München tätig, unter anderem als persönlicher Mitarbeiter des ehemaligen Oberbürgermeisters Christian Ude. Scharpf möchte laut eigener Aussage aus familiären Gründen von Ingolstadt nach München wechseln, da dort seine Frau und seine vier Kinder leben.

© dpa-infocom, dpa:241023-930-268135/1