Christbaum brennt - zwei Verletzte

Feuerwehr - Symbolbild - Ein technischer Defekt könnte für den Brand des Christbaums in Großmehring verantwortlich sein. (Symbolbild) - Foto: Niklas Treppner/dpa

Ein Christbaum in Oberbayern fängt Feuer. Die Bewohner des Hauses werden verletzt. Ein anderer Fall geht etwas glimpflicher aus.

Zwei Menschen sind in Oberbayern beim Brand eines Christbaums leicht verletzt worden. Das Feuer habe erhebliche Schäden im Wohnzimmer des Einfamilienhauses in Großmehring (Landkreis Eichstätt) angerichtet, teilte die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen am Freitag demnach schnell löschen. Die beiden Bewohner kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt an einer elektrischen Leitung das Feuer verursacht haben.

Auch in München musste die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag zu drei Zimmerbränden ausrücken. In einem Fall brannte nach Angaben der Feuerwehr ebenfalls ein Christbaum. Es blieb allerdings bei Sachschäden.

Anderes sah es bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Pasing aus: Dort konnte sich der Bewohner einer brennenden Wohnung zwar zu Nachbarn retten. Der Rettungsdienst brachte ihn aber später in eine Klinik. Zwei Nachbarn atmeten Rauch ein und mussten ebenfalls behandelt werden.

