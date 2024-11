Christbaum auf dem Marienplatz aufgestellt

Aufstellung des Christbaums auf dem Marienplatz - Nach 60 Kilometern Reise kam die Tanne vor dem Neuen Rathaus an. - Foto: Lennart Preiss/dpa

Knapp drei Wochen vor Beginn des Christkindlmarkts auf dem Münchner Marienplatz steht dort nun der große Christbaum. Eine weite Anreise hatte er nicht.

Eine 23 Meter hohe Küstentanne aus der Gemeinde Antdorf thront für den diesjährigen Christkindlmarkt auf dem Marienplatz in München. Der Baum aus dem oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau wurde am frühen Morgen aufgestellt. Er ist 44 Jahre alt und musste gefällt werden, weil er zwischen Gebäuden stand, wie die Stadt München mitteilte. Durch ihre Größe sei die Tanne ein potenzielles Risiko gewesen. Nach 60 Kilometern Reise kam sie schließlich vor dem Neuen Rathaus an.

In den kommenden Tagen wird der Baum entsprechend geschmückt. Dabei soll wieder energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz kommen - ungefähr 3.000 Lichter. Was mit der Tanne nach Ende des Markts geschieht, ist noch offen. Der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz startet am 25. November um 17 Uhr und geht bis zum 24. Dezember.

