Chef der Polizeigewerkschaft attestiert Deutschland ein „Messer-Problem“

Die Gewerkschaft der Polizei schlägt Alarm, weil bei Angriffen Messer eingesetzt werden – auch in der Region. Die Gewerkschaft fordert mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum.









Im Kampf gegen Messer-Kriminalität fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr Video-Überwachung im öffentlichen Raum. Zudem sollten verstärkt moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz eingesetzt werden, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin und schlussfolgerte: „Deutschland hat ein Messer-Problem.“



Der GdP-Chef beklagte: „Der Politik fehlen zunehmend die Ideen im Kampf gegen dieses Phänomen.“ Es brauche mehr Geld zur Bekämpfung. Um Prävention und Gefahrenabwehr zu stärken, brauche die Polizei sowohl mehr Personal als auch eine bessere Ausstattung, sagte Kopelke.



2023 registrierte die Polizei in Deutschland 8951 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung, bei denen Messer zum Einsatz kamen – entweder um jemanden zu verletzen oder damit zu drohen. Bundesweite Zahlen für das zu Ende gehende Jahr liegen noch nicht vor.





„Messer sind zu günstig und einfach zu kaufen“





„Messer sind zu günstig und einfach zu kaufen. Das bereitet uns in der Polizei große Sorgen“, sagte der Gewerkschafter. Menschen in Deutschland fühlten sich wegen der Messer-Kriminalität sehr unsicher.



Nach der tödlichen Messer-Attacke von Solingen in Nordrhein-Westfalen im August beschloss die damalige Koalition aus SPD, Grünen und FDP das sogenannte Sicherheitspaket.



Der Bundestag nahm dies an, der Bundesrat stoppte einen Teil davon – Verschärfungen im Waffenrecht wurden allerdings beschlossen. Dort steht nun etwa, dass das Verbot, Waffen bei Volksfesten oder Sportveranstaltungen mitzuführen, ausdrücklich auch für Messer gilt.

− dpa/sli