Champions-League-Start: Bayern-Frauen glauben an Titelchance

Am Mittwoch starten die Fußballerinnen des FC Bayern in die Gruppenphase der Champions League. Schon die Auslosung hatte es für den deutschen Meister in sich. Trotzdem ist man optimistisch.

Die Fußballerinnen des FC Bayern starten trotz Hammergruppe optimistisch in die neue Champions-League-Saison. Die Münchnerinnen treffen zum Auftakt am Mittwoch (18.45 Uhr) auf den italienischen Meister AS Rom. Weitere Gegner sind Paris Saint-Germain und Ajax Amsterdam.

„Das ist die schwierigste Gruppe. Das sind wirklich gute Mannschaften, es wird enge Spiele geben, vielleicht auch Rückschläge“, sagte der norwegische Trainer Alexander Straus am Dienstag. „Aber wir gehen diese Spiele mit Selbstvertrauen an. Wir wissen, wer wir sind.“ Auch Kapitänin Glódís Viggósdóttir ist vor dem Auftakt positiv gestimmt.

„Natürlich ist unsere Gruppe eine schwere. Aber wenn wir die Champions League gewinnen wollen, dann müssen wir die besten Teams schlagen“, sagte die Isländerin. „Wir nehmen die Herausforderung an.“

Dass die Italienerinnen in der Liga in sieben Spielen schon 29 Tore geschossen haben, bereitet dem deutschen Meister keine Sorgen. „Sie haben viele Tore geschossen, aber sie haben noch nicht gegen uns gespielt“, sagte Straus. „Wir wissen, dass Rom ein sehr gutes Team ist. Sie haben eine sehr gute letzte Saison gespielt, auch dieses Jahr sind sie gut gestartet. Das wird ein schweres Spiel.“

