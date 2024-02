Champions League: FC Bayern bei Lazio Rom unter Druck

Die Klatsche bei Bayer Leverkusen hat Spuren beim FC Bayern hinterlassen. Die Münchner von Trainer Tuchel müssen nun in der Champions bei Lazio Rom liefern.

Der FC Bayern München steht zum Start der K.o.-Phase in der Champions League gleich unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel will nach ihrem Kollektiv-Versagen im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen nun am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom ein anderes Gesicht zeigen. Es sei „ein wichtiges Spiel“, betonte Sportdirektor Christoph Freund. Er sei auch überzeugt, dass sich die Mannschaft nach dem 0:3 in der Bundesliga am Samstag „anders präsentieren“ werde.

Tuchel könnte in Rom auf mehr Spieler mit der viel beschworenen Bayern-DNA setzen. Anführer Thomas Müller und Antreiber Joshua Kimmich sind dafür die Top-Kandidaten.

