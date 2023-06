Challenge Roth: Motorradfahrer mit Trauerflor

Triathlon Challenge Roth 2022 - Triathleten absolvieren die Radetappe beim Datev Challenge Roth. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nach dem tödlichen Unfall beim Ironman Hamburg werden viele der Motorradfahrer beim Triathlon-Klassiker in Roth mit Trauerflor fahren. Sie würden schwarze Bänder am Lenker haben, um ihrem Kollegen zu gedenken, kündigte Rennleiter und Chef-Organisator Felix Walchshöfer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Roth an. Die Vorkommnisse in Hamburg, wo vor knapp drei Wochen ein 70 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Altersklasse-Athleten gestorben und der Amateur-Triathlet schwer verletzt worden war, hätten auch sie schwer getroffen, sagte Walchshöfer.

Dass beim Challenge am Sonntag (Start 06.30 Uhr) 40 Motorräder weniger auf der Strecke sein werden, hatte der Renndirektor bereits unmittelbar nach dem Unfall von Hamburg mitgeteilt. Zudem werden die rund 1000 Strohballen, die sonst in heiklen Kurven als Aufprallschutz dienen, ausgetauscht. Stattdessen seien Prallschutzmatten im Einsatz, kündigte Walchshöfer an. «Das Thema Sicherheit ist Priorität Nummer eins hier in Roth», betonter er. Um die Strecke - ein 90 Kilometer langer Rundkurs - zu säubern, sind unter anderem die Nacht über Kehrmaschinen im Einsatz.

Neben einem hochkarätigen Profifeld - unter anderem mit den deutschen ehemaligen Hawaii-Champions Patrick Lange, Sebastian Kienle und Anne Haug sowie der aktuellen Weltmeisterin Chelsea Sodaro, der fünfmaligen Weltmeisterin Daniela Ryf oder auch Roth-Vorjahressieger Magnus Ditlev - sind rund 3500 Altersklassen-Athletinnen und -Athleten sowie 650 Staffeln am Start.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-147208/2