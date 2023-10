CDU-Generalsekretär hocherfreut nach Landtagswahlen

Carsten Linnemann - Carsten Linnemann (CDU), Generalsekretär seiner Partei, spricht bei einer Versammlung. - Foto: Axel Heimken/dpa

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden von CDU und CSU bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gezeigt. «Markus Söder hat einen tollen Wahlkampf gemacht», sagte Linnemann am Sonntagabend in der ARD über den CSU-Chef. Dieser habe in Bayern nun den Regierungsauftrag.

Das Abschneiden der CDU in Hessen bezeichnete Linnemann als «sensationelles Ergebnis». Boris Rhein sei ein toller Spitzenkandidat, der genau die richtigen Themen adressiert habe. CDU-Chef Friedrich Merz habe ihn unterstützt. Der Wahlkampf in Hessen habe eine Vorbildfunktion auch für den Bundestagswahlkampf.

© dpa-infocom, dpa:231008-99-489169/2