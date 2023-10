CDU-Generalsekretär: Bleiben bei Zeitplan für K-Frage

Carsten Linnemann - Carsten Linnemann (CDU), Generalsekretär seiner Partei, spricht bei einem Termin. - Foto: Axel Heimken/dpa

Die CDU will auch nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen nicht am Zeitplan für die Nominierung eines Unions-Kanzlerkandidaten rütteln. Es bleibe dabei: «Nach dem Sommer, im frühen Herbst, werden wir diese Entscheidung fällen», sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Sonntagabend im ZDF. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der mit seiner CSU bei der Landtagswahl nach einer ersten Hochrechnung ganz klar vorne liegt, wird als möglicher Unions-Kanzlerkandidat gehandelt.

