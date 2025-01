Carport und Haus in Flammen - 700.000 Euro Schaden

Flammen dringen mitten in der Nacht aus einem Carport. Kurze Zeit später heulen die Sirenen, mit denen die mehr als hundert Einsatzkräfte anrücken.

Ein geschätzter Schaden von etwa 700.000 Euro ist bei dem Brand eines Wohnhauses im Landkreis Ostallgäu entstanden. Das Feuer war aus bislang unklaren Gründen in der Nacht am angrenzenden Carport ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Anschließend griff es auf das Dach des Zweiparteienhauses in Friesenried über. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt rückten 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdiensts aus, wie es weiter hieß. Die Kripo ermittelt nun zur Ursache. Demnach könnte es sein, dass ein abgestelltes Auto das Feuer verursacht hatte.

