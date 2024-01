Carolina Panthers erstes Team für NFL-Gastspiel in München

NFL in München - Ein Football-Spiel in der Allianz Arena. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Für das NFL-Gastspiel im Herbst in München ist das erste von zwei Teams bekannt. Die Carolina Panthers werden in der Allianz Arena antreten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Auf wen die Panthers - die in dieser Saison das schlechteste Team der Liga waren - treffen, ist noch offen. Auch der Termin für das zweite NFL-Spiel in München nach 2022 steht noch nicht fest.

Zuletzt war die NFL in Deutschland Ende 2023 für zwei Partien in Frankfurt am Main zu Gast. Dabei spielten zunächst Titelverteidiger Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins gegeneinander, eine Woche später dann die New England Patriots und die Indianapolis Colts. Das erste NFL-Gastspiel in München bestritten 2022 die Tampa Bay Buccaneers mit dem damaligen Superstar Tom Brady und die Seattle Seahawks.

© dpa-infocom, dpa:240111-99-572051/2