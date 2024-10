Caritas Passau unter neuer Leitung: Stefan Seiderer wird Bischöflicher Beauftragter

Das Bistum Passau hat die Zukunft der Caritas geregelt. Stefan Seiderer (57), Abteilungsleiter Kindertagesstätten, wird zum Januar 2025 Nachfolger von Diakon Konrad Niederländer.



Das haben das Bistum Passau und der Diözesan-Caritasverband bekannt gegeben. Diözesanbischof Stefan Oster ernannte den langjährigen Caritas-Mitarbeiter zum Bischöflich Beauftragten und damit zum Caritasvorstand. Oster lobte Seiderer: „Er ist bereits sowohl in der Caritas, wie in die Kommunalpolitik hinein vernetzt und ist daher bestens geeignet, als Bischöflich Beauftragter nun auch in die neue, noch größere Leitungsverantwortung zu kommen.“



Die Caritas-Direktorin und Vorstandskollegin im Diözesan-Caritasverband, Andrea Anderlik, sprach von einer „guten Nachricht“ für den katholischen Wohlfahrtsverband. Am 15. November erfolgt die offizielle Stabübergabe mit einem Pontifikalgottesdienst im Dom. Diakon Niederländer beendet dann nach acht Jahren seinen Dienst als Vorstand des Diözesan-Caritasverbandes. Gleichzeitig wird Stefan Seiderer in sein Amt eingeführt, das er zum 1. Januar antritt.



Seiderer hat 1983 seine Ausbildung im Diözesan-Caritasverband begonnen und war ab 1989 in der Personalabteilung eingesetzt. Im Jahr 2017 übernahm er die Leitung der Abteilung Kindertagesstätten, der inzwischen 103 Caritas-Kitas mit insgesamt über 1722 Mitarbeitende angehören.





− mgb