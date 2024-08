Cannabis macht „doof“: CSU-Post zu Himmelfahrt sorgt für Ärger

Ein netter Wunsch zu Mariä Himmelfahrt und dann eine plumpe Botschaft gegen das Kiffen - so sorgt die CSU in den Sozialen Medien für Erregung. Denn sie findet: „Bubatz macht doof“.









Die CSU sorgt mit einem Post übers Kiffen für Aufregung: Die guten Wünsche zum Feiertag Mariä Himmelfahrt am Donnerstag verband die Bundestagsfraktion der Partei mit dem Hinweis: „Blumen und Heilpflanzen werden vom Priester gesegnet - allerdings kein Bubatz, denn der schadet der Gesundheit und macht doof.“ Der umgangssprachliche Begriff „Bubatz“ bezeichnet einen Joint, also eine Zigarette mit Cannabis.





Allen einen gesegneten Feiertag Mariä Himmelfahrt! Es ist wohl das älteste Marienfest der katholischen Kirche. Traditionell findet heute in den Gemeinden die Kräuterweihe statt: Blumen und Heilpflanzen werden vom Priester gesegnet – allerdings kein Bubatz, denn der schadet der… pic.twitter.com/1GuxSo6QLF — CSU im Bundestag (@csu_bt) August 15, 2024





Der Post auf Instagram und X sorgte für ungewöhnlich viele Reaktionen auf dem Account der CSU im Bundestag. In den rund 500 Kommentaren beim Kurznachrichtendienst X nahmen viele Bezug auf den kirchlichen Kontext: „Die heilige Hildegard von Bingen sah das anders und schrieb über den therapeutischen Nutzen von Cannabis. Aber was kümmert die CSU schon eine katholische Heilige. Das „C“ im Namen solltet ihr euch langsam vielleicht mal überlegen!“, hieß es da zum Beispiel.



„Nur Weißbier bringt die Erleuchtung“





Andere Kommentare sprachen von Instrumentalisierung und Missbrauch des Marienfests und schrieben etwa: „Wenn die Gottesmutter nicht für mehr als für einen lahmen Cannabiswitz gut ist, sollte mensch es besser lassen.“ Wieder andere verwiesen darauf, dass die Partei mit der Droge Alkohol weit weniger Probleme habe und schrieben zum Beispiel „Hier erkennt man wieder mal, dass Alkohol auch doof macht“ oder „Nur Weißbier bringt die Erleuchtung“. Ein anderer Kommentar: „Ihr wirkt so fanatisch, dass es gruselt.“





Besessen von dem Zeug?





„Ein einfacher Gruß zum Feiertag wäre definitiv ausreichend gewesen. Fragt sich wirklich, wer inzwischen besessen von dem Zeugsl ist“, hieß es in einem Kommentar bei Instagram, dem der Anfang des CSU-Posts gereicht hätte: „Allen einen gesegneten Feiertag Mariä Himmelfahrt! Es ist wohl das älteste Marienfest der katholischen Kirche. Traditionell findet heute in den Gemeinden die Kräuterweihe statt.“



Mariä Himmelfahrt am 15. August ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag im Saarland sowie in weiten Teilen Bayerns, genau in 1.704 von 2.056 Kommunen mit mehrheitlich katholischer Bevölkerung.

