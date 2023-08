Unwetter in Bayern - Verletzte auf Campingplatz in Lindau - Ein umgestürzter Baum liegt auf einem Wohnmobil auf einem Campingplatz. - Foto: Tobias Beck/dpa

Bei einem schweren Unwetter ist am Donnerstagabend ein Campingplatz in Lindau am Bodensee geräumt wurden. Mehrere Bäume waren umgestürzt und hatten insgesamt sechs Menschen verletzt, einen davon schwer, wie es am Freitagmorgen hieß. Wie ein Polizeisprecher sagte, verbrachten rund 900 Camper die Nacht in der Inselhalle in Lindau. Erst bei Tageslicht können die Unwetterschäden eingeschätzt und beseitigt werden, hieß es.

