Jetzt ist es amtlich: In Straßkirchen sollen die Bürger am 24. September abstimmen, ob die Gemeinde BMW-Standort werden kann und soll. Einstimmig hat sich der Gemeinderat Straßkirchen am Donnerstag dafür ausgesprochen, dass das Bürgerbegehren „Ja zur Erhaltung fruchtbarer Böden im Gäuboden“ zulässig ist. Gleichzeitig wird dem Bürgerbegehren aber ein Ratsbegehren entgegengesetzt.