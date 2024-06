BVB-Talent Lubach kommt zum 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen Mittelfeldspieler. Das Talent bekommt einen langfristigen Vertrag.

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat das Dortmunder Talent Rafael Lubach verpflichtet. Der 19-Jährige durchlief seit 2018 alle Jugendmannschaften des BVB. In der abgelaufenen Spielzeit kam der defensive Mittelfeldspieler in 23 Partien in der U19-Bundesliga West zum Einsatz. Mit seiner Mannschaft erreichte er die Endrunde zur deutschen Meisterschaft, unterlag im Finale aber der TSG aus Hoffenheim.

Wie der „Club“ mitteilte, erhält Lubach einen langfristigen Vertrag. Details nannte der Verein wie gewohnt nicht. „Mit Rafael verpflichten wir einen spannenden, spielstarken und dynamischen Mittelfeldspieler, der beim BVB eine gute Ausbildung genossen hat und sich im Jugendbereich auf höchstem Niveau entwickeln durfte“, sagte Olaf Rebbe, Sportdirektor des 1. FC Nürnberg.

„Der Club hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er auf junge Spieler wie mich setzt und es ihnen ermöglicht, den nächsten Schritt im Profifußball zu gehen“, sagte Lubach.

