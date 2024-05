Busfahrer findet Einkaufstasche mit Gold- und Platinbarren

Goldbarren - Goldbarren in unterschiedlicher Größe liegen bei einem Edelmetallhändler in einem Tresor auf einem Tisch. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine Frau hat eine Tasche mit Gold- und Platinbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro in einem Linienbus in München vergessen - und konnte auf einen ehrlichen Finder zählen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand der Busfahrer die Einkaufstasche, als er den Linienbus in der Nacht auf Samstag abstellen wollte. Er übergab seinen Fund demnach der Polizei, die zunächst vermutete, dass es sich um Beute von Telefonbetrügern handeln könnte.

Letztlich hätten die Beamten aber eine 65 Jahre alte Münchnerin als Besitzerin der Tasche ermittelt. Die Frau habe das Gold und Platin am Montag in einer Polizeiinspektion abgeholt. Sie habe den Ermittlern gesagt, dass sie diese schlichtweg im Bus vergessen habe.

