Busfahrer fährt betrunken zur Arbeit

Ein 38-Jähriger fällt anderen Autofahrern auf, weil er Schlangenlinien fährt. Die Polizei kontrolliert ihn - und stellt einen sehr hohen Atemalkoholgehalt bei ihm fest.

Ein Busfahrer ist mit seinem Auto in Karlsfeld (Landkreis Dachau) betrunken zur Arbeit gefahren. Der 38-Jährige war einem anderen Autofahrer aufgefallen, da er Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei kontrollierte schließlich den Fahrer. Ein Atemalkoholtest habe dabei einen Wert von 3,1 Promille ergeben. Gegenüber den Beamten gab der Mann am Freitag an, gerade auf dem Weg zu seiner Arbeit als Busfahrer zu sein.

Dem Busfahrer wurde daraufhin Blut abgenommen. Zudem behielten die Beamten seinen Führerschein ein. Der Mann müsse sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:241123-930-297169/1