Ein Linienbus hat in Weitramsdorf im Landkreis Coburg einen neunjährigen Jungen erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schüler am Dienstag in eine Spezialklinik, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240109-99-545334/2