Bus überrollt Fuß von gestürztem Rennradler

Krankenwagen - Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach einem Sturz hat ein Bus in der Oberpfalz den Fuß eines am Boden liegenden Rennradlers überrollt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sah der 22 Jahre alte Radfahrer am Sonntag in Pfakofen (Landkreis Regensburg) an einer Kreuzung den nahenden Omnibus zu spät. Beim Bremsen wurde er den Angaben zufolge über seinen Lenker geschleudert. Als er am Boden lag, habe der Bus trotz Bremsung noch seinen Fuß überrollt.

Der Fahrradfahrer wurde demnach wegen des Verdachts auf mehrere Knochenbrüche in ein Klinikum gebracht. Die Polizei ermittelte wegen des Verstoßes gegen die Vorfahrtsregeln.

© dpa-infocom, dpa:230703-99-270629/2