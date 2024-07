Bus überrollt E-Scooter-Fahrerin - Frau schwer verletzt

Illustration Polizeieinsatz - Von Bus erfasst: Eine 25-Jährige wurde in München schwer verletzt. (Symbolfoto) - Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein Bus stößt in München mit einer Frau auf einem E-Scooter zusammen. Sie stürzt und wird überrollt. Die Polizei hat bereits eine Vermutung zur Unfallursache.

Ein Linienbus hat in München eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin überrollt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau bei dem Vorfall am Donnerstagmorgen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 25-Jährige mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs und wollte geradeaus eine Straße überqueren. Der neben ihr fahrende Busfahrer wollte nach rechts in die Straße einbiegen. Dabei habe er die 25-Jährige jedoch nach ersten Erkenntnissen übersehen, hieß es.

Der Bus sei daraufhin mit der 25-Jährigen zusammengestoßen. Dabei stürzte die Frau laut Polizei auf die Straße und wurde von dem Linienbus überrollt. Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

