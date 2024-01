Bus stürzt drei Meter hinab - 25.000 Euro Schaden

Ein Schulbus ist im schwäbischen Monheim einen rund drei Meter tiefen Abgrund hinabgerutscht, nachdem der Fahrer einem querenden Reh ausgewichen ist. Der 65-Jährige gab den Beamten gegenüber an, unverletzt zu sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Unfall im Landkreis Donau-Ries am Mittwoch befand sich den Angaben zufolge außer dem Fahrer niemand im Bus. Zwei Lastenkräne bargen das Fahrzeug. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 25.000 Euro. Die betroffene Staatsstraße 2214 war für etwa eine Stunde gesperrt.

