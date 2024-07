Bus nicht klimatisiert - fünf junge Pfadfinder in Klinik

Eine Pfadfindergruppe ist in einem Bus unterwegs, in dem es sehr warm wird. Einigen der Jugendlichen wird schwindlig. Ein Rettungseinsatz folgt.

Nach einer Fahrt in einem überhitzten Bus sind fünf Jugendliche aus einer Pfadfindergruppe in Oberfranken ins Krankenhaus gebracht worden. In dem Bus war die Klimaanlage aus noch ungeklärter Ursache nicht eingeschaltet, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Lichtenfels sagte. Deshalb war ein Rettungseinsatz in Rothmannsthal im Landkreis Lichtenfels nötig.

Die Jugendlichen waren den Angaben zufolge 12 bis 15 Jahre alt. Einige von ihnen hätten über Schwindel geklagt, so der Sprecher. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Es gebe den Verdacht des schweren Hitzschlags. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter beauftragt, den Bus zu untersuchen.

