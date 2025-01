Bus mit Schülern fährt in Graben - niemand verletzt

Bus mit Kindern an Bord rutscht in Graben - Der Busfahrer war nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs. - Foto: Markus Zechbauer/zema-medien/dpa

In einer Kurve kommt ein Bus von der Fahrbahn ab. Er rutscht so ungünstig in den Straßengraben, dass sich die Türen nicht mehr öffnen lassen.

Ein Linienbus mit 36 Schülerinnen und Schülern an Bord ist unweit von Passau im Graben gelandet. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. „Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert.“ Der Bus sei gegen Mittag von der Straße abgekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 58 Jahre alte Fahrer auf der Kreisstraße zu schnell unterwegs. Er sei deshalb in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Bus blieb so ungünstig im Straßengraben stehen, dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Rettern der Feuerwehren holten die Schüler und den Busfahrer durch ein Fenster aus dem Fahrzeug. Teilweise seien die Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern abgeholt worden, teils seien sie in einen Ersatzbus umgestiegen.

Der Bus wurde von einer Fachfirma geborgen. Der Schaden an dem Fahrzeug liege im vierstelligen Bereich, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:250131-930-361980/2