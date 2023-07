Bus kracht in Gartenmauer: eine Verletzte

Notaufnahme - Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 43-Jährige ist im oberfränkischen Forchheim leicht verletzt worden, als der Linienbus, in dem sie saß, gegen eine Mauer prallte. Das Fahrzeug kam nach Polizeiangaben vom Mittwoch in einer leichten Linkskurve von der Straße ab und durchbrach ein geschlossenes Stahltor, bevor es frontal gegen die Gartenmauer fuhr. Die 43-Jährige schlug bei dem Aufprall mit dem Gesicht gegen eine Trennscheibe im Bus. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Der Busfahrer blieb bei dem Unfall am Dienstag unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:230712-99-377763/2