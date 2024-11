Bus fährt mit gebrochenem Fahrzeugrahmen auf der Autobahn

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Neumarkt in der Oberpfalz musste die Polizei fünf Laster und zwei Fernbusse aus dem Verkehr ziehen. Die Fahrzeuge waren in miserablem Zustand.

Fünf Lastwagen und zwei Fernbusse hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle an der Autobahn 3 in der Oberpfalz an der Weiterfahrt gehindert. Die Fahrzeugkarosserie an dem serbischen und dem ukrainischen Bus sei derart mangelhaft gewesen, dass sie den Verkehr gefährdet hätten, teilte die Polizei mit. Einer der Busse habe Öl verloren, der Fahrzeugrahmen sei mehrfach gebrochen gewesen.

Einen Mann mussten die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben stoppen, weil sein Autoanhänger um mehr als zwei Tonnen überladen war. An einem Lkw seien die Bremsen derart überhitzt und abgefahren gewesen, dass eine sichere Weiterfahrt unmöglich gewesen sei.

Bei der Aktion in der Nähe von Neumarkt kontrollierten die Beamten den Angaben zufolge etwa 125 Fahrzeuge mit insgesamt mehr als 200 Insassen. Ziel der Kontrolle am Montag sei es gewesen, grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und Verkehrsverstöße zu verfolgen. Neben Einsatzkräften von Polizei und Zoll waren auch Spezialisten für Urkundenfälschung, Sozialvorschriften und Fahrzeugtechnik sowie Vertreter der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und des Amtsgerichts Neumarkt beteiligt.

