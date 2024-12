Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Corona-Betrüger fest

Blaulicht - Am Münchner Flughafen hat die Bundespolizei einen Mann festgenommen. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Während der Corona-Pandemie wurde der Betrieb von Teststellen zeitweise zum Geschäftsmodell - nicht in allen Fällen waren die Betreiber ehrlich.

Die Bundespolizei hat am Münchner Flughafen einen wegen Coronatest-Betrugs in Millionenhöhe gesuchten Mann festgenommen. Der 32-Jährige war mit einem Flug aus Dubai gelandet, wie die Ermittler miteilten. Bei der Passkontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Er hatte den Angaben zufolge zwischen Frühjahr 2021 und Mitte 2023 mehrere Corona-Teststellen im Raum München betrieben. Dabei soll er etliche Tests abgerechnet haben, die es gar nicht gab. Den Schaden bezifferte die Bundespolizei auf knapp 1,1 Millionen Euro. Der Deutsche sitzt in der JVA Stadelheim in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:241220-930-323519/1