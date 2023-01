Bundespolizei greift Dutzende illegal Einreisende auf: acht Personen auf Rückbank gepfercht

Acht kurdische Migranten waren in einem Auto auf der Rückbank ungesichert zusammengepfercht. Eine Polizeikontrolle beendete die gefährliche Fahrt auf der Bundesstraße 2 bei Oberau. −Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei hat über das Wochenende in Oberbayern Dutzende Menschen bei der illegalen Einreise nach Bayern aufgegriffen. Unter anderem hatten Schleuser acht Menschen auf eine Rückbank gepfercht.









In Rosenheim wurden am Sonntag in einem Nachtzug 19 Personen in Gewahrsam genommen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Unter den Afghanen, Syrern und Türken waren acht Minderjährige. 17 Personen wurden demnach der österreichischen Polizei übergeben. Zwei Jugendliche, die ohne Verwandte unterwegs waren, kamen in die Obhut des Rosenheimer Jugendamtes.



Die Bundespolizei Freilassing griff am Samstag bei der Kontrolle eines aus Österreich kommenden Zuges 33 Personen – 31 türkische und zwei indische Staatsbürger – auf, denen sie versuchte unerlaubte Einreise vorwirft. Sie wurden ebenfalls an die österreichischen Behörden übergeben.



Wagen total überfüllt



Die Bundespolizei war zudem bei mehreren illegalen Einreiseversuchen mit Schleusern auf den Autobahnen und Bundesstraßen beschäftigt. Etwa in Oberau bei Garmisch-Partenkirchen, wo die Schleierfahnder am Montag auf der B2 einen völlig überfüllten Autos stoppten. Auf der für drei Mitfahrer ausgelegten Rückbank waren acht Personen zusammengepfercht, darunter drei Kinder. Die Migranten gaben zu verstehen, dass sie aufgrund ihrer kurdischen Abstammung aus der Türkei geflohen seien und sich nicht ausweisen könnten. Der Fahrer, ein in der Türkei geborener Deutscher, erklärte, dass er seine Mitfahrer kenne bzw. mit ihnen verwandt sei.



Er habe seine acht Begleiter alle hinten einsteigen lassen, weil ihm ein freier Beifahrersitz weniger auffällig erschien. Der 48-jährige Berufskraftfahrer, der in Hessen gemeldet ist, wurde angezeigt, ehe er die Heimreise antreten konnte – allerdings nicht mit seinem Auto, da dieses als Tatmittel beschlagnahmt wurde. Die Migranten wurden in eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge gebracht. Sie gaben an, dass sie Schleusern tausende Euro bezahlt hätten. Die Abholung durch ihren Verwandten aus Italien sei die letzte Etappe einer wochenlangen Reise gewesen.

