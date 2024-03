Bundespolizei entdeckt sechs Hundewelpen in Kleinbus

Bei einer Grenzkontrolle haben Bundespolizisten in einem mit fünf Menschen besetzten Kleinbus auch sechs Hundewelpen entdeckt. Die acht Wochen alten Tiere bewegten sich frei im Fahrzeug, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montag heißt. Der Besitzer der Hunde konnte bei der Kontrolle am Sonntag bei Freilassing (Berchtesgadener Land) die Impfpässe der Tiere vorzeigen. Eine für die Einreise nach Deutschland nötige Impfung fehlte allerdings. Die Beamten übergaben die Welpen an ein Tierheim. Der Besitzer erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

