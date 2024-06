Dank und Respekt zollte Bundeskanzler Olaf Scholz den Helfern im Hochwassergebiet. Bei einem Besuch in Reichertshofen stellte er den Gedanken der Solidarität in den Mittelpunkt – und sicherte an der Seite von Ministerpräsident Markus Söder auch Hilfe für die Betroffenen zu.