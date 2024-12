Bundeschef Banaszak stimmt Bayerns Grüne auf Wahlkampf ein

Noch etwas mehr als zwei Monate bis zur Bundestagswahl - die bayerischen Grünen stellen ihre Liste auf. Co-Bundeschef Banaszak nennt die Pläne der Partei.

Bayerns Grüne stimmen sich auf den Bundestagswahlkampf ein. Bei der Versammlung zur Listenaufstellung rief der Co-Bundesvorsitzende Felix Banaszak zu Zuversicht auf: „Wir können selbstbewusst in den Wahlkampf gehen“, sagte er. Die Grünen hätten die richtigen Antworten für diese Zeit. Man wolle beispielsweise in Schulen und Kitas investieren sowie in die Infrastruktur. „Wir wollen, dass die Bahn verlässlich fährt und der Bus häufiger kommt.“

Es solle wieder gerechter zugehen im Land, sagte er weiter und nannte als Beispiel die Mieten - sie müssten gedeckelt und reguliert werden.

Die Delegierten der bayerischen Grünen tagen in Hirschaid bei Bamberg, um ihre Liste für die Wahl am 23. Februar aufzustellen. Auf Platz eins kam am Samstag die Münchner Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer, gefolgt von Toni Hofreiter und von Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

