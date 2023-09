Bürokratieabbau für Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen

Lehrerin und Schüler - Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt. - Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs können sich die Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen in Bayern über weniger Bürokratie bei der Unterrichtsvorbereitung freuen. Mit sofortiger Wirkung entfalle die Pflicht, dass diese ihre schriftlich ausgearbeitete Unterrichtsplanung bei der Schulaufsicht überprüfen lassen müssen, teilte das Kultusministerin am Montag in München mit.

Damit werde analog zu den Vorgaben für die übrigen Schularten das sogenannte Amtliche Schriftwesen abgeschafft. Auch bei der dienstlichen Beurteilung werde dies keine Rolle mehr spielen. Im Referendariat sollen angehende Lehrkräfte dem Ministerium zufolge dennoch weiterhin lernen, schriftliche Unterrichtsvorbereitungen zu erstellen und vorzulegen.

