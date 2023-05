Bürgerentscheid in Landshut: Keine Fußgängerzone in der Neustadt

Landshuts OB Alexander Putz musste den Ausgang des Bürgerentscheids krankheitsbedingt von zuhause aus verfolgen. −Foto: Archiv/dpa

Die Landshuter haben entschieden: Die Neustadt soll im Bereich zwischen Regierungsstraße/Rosengasse und dem Bischof-Sailer-Platz nicht zur Fußgängerzone werden. Der entsprechende Vorschlag einer Bürgerinitiative wurde beim Bürgerentscheid am Sonntag mit 62,0 Prozent abgelehnt.









Trotz der sehr niedrigen Wahlbeteiligung von nur 25,2 Prozent wurde auch das in der Bayerischen Gemeindeordnung vorgesehene Quorum von 15 Prozent erreicht: Diese Hürde liegt in der Stadt Landshut auf Basis der tagesaktuell exakt 55.081 Wahlberechtigten bei genau 8.263 Stimmen und wurde mit 8.597 Nein-Stimmen überschritten.



Oberbürgermeister Alexander Putz, der den Wahlabend krankheitsbedingt von zuhause aus mitverfolgen musste, sprach laut Mitteilung der Stadtverwaltung von einem eindeutigen Votum: „Die Bürgerinnen und Bürger haben einer weiteren Fußgängerzone in der Innenstadt eine klare Absage erteilt. Offensichtlich sind die meisten mit dem Status quo durchaus zufrieden.“

