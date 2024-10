Bündnis Sahra Wagenknecht startet in Bayern: Gründung des Landesverbands in Ingolstadt

Das Bündnis Sahra Wagenknecht gründet seinen bayerischen Landesverband am 16. November in Ingolstadt. Namensgeberin und Parteichefin Sahra Wagenknecht wird dazu wohl nicht erwartet. − Foto: Kay Nietfeld/dpa

Am 16. November will sich in Ingolstadt der bayerische Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gründen. Dies kündigte der langjährige Linken-Spitzenfunktionär und Vize-Vorsitzende der BSW-Gruppe im Bundestag, Klaus Ernst, in der „Augsburger Allgemeinen“ an. Die Namensgeberin der Partei, Sahra Wagenknecht, wird dazu Ernst zufolge aber nicht erwartet.









Anfang Januar dieses Jahres hatte sich in Berlin das BSW gegründet. Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete waren im Oktober nach jahrelangem Richtungsstreit aus der Linken ausgetreten. Seither haben sich bundesweit bereits elf Landesverbände gegründet. Das BSW war in diesem Jahr erfolgreich bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. In allen drei Bundesländern wurde das Bündnis drittstärkste Kraft. Derzeit hat das BSW rund 100 Mitglieder in Bayern.





Großes Interesse an Mitgliedschaften in Bayern





Im Februar hatte das BSW sich beim politischen Aschermittwoch auch in Passau mit einer eigenen Veranstaltung präsentiert. Hier zeigte sich ein großes Interesse, vor dem Gasthaus bildeten sich lange Schlangen von Besuchern. Bei der Europawahl holte die Partei in Bayern 3,8 Prozent.

− dpa