Bügel schloss nicht: Bub (7) stürzt aus Sessellift acht Meter in die Tiefe

Ein Siebenjähriger ist am Sonntag in Nesselwang aus einem Skilift gefallen. − Symbolbild: dpa

Glück im Unglück: Ein siebenjähriger Junge ist in Bayern rund acht Meter tief aus einem Skilift gestürzt und hat sich leicht verletzt.









Wie die Polizei in Kempten am Montag mitteilte, stieg das Kind am Sonntagnachmittag in Nesselwang im Ostallgäu zusammen mit seiner Mutter in einen Sessellift ein. Aus unklarer Ursache konnte der Bügel nicht geschlossen werden. Der Junge rutschte aus dem Lift.



Zum Unglückszeitpunkt befand sich der Sessel etwa acht Meter über der Skipiste. Rettungskräfte von Ski- und Bergwacht versorgten das Kind, bevor es mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht wurde. Der Junge erlitt lediglich leichte Verletzungen. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

− afp