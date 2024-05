Buddelschiffbauer aus Bayern will neuen Rekord aufstellen

Buddelschiffbauer will neuen Rekord aufstellen - Matthias Schultz hält ein von ihm gebautes 40 Zentimeter hohes und 38 Zentimeter langes Buddelschiff welches in einem 50 Liter fassenden Gärballon hängt. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eigentlich kommt er aus dem Norden und hat ein entsprechendes Hobby: Buddelschiffe. Damit will er nun in das Guinness-Buch der Rekorde kommen.

Mit dem größten in einer Flasche aufgehängten Buddelschiff der Welt will ein Modellbauer aus Unterfranken in das Guinness-Buch der Rekorde kommen. Matthias Schultz aus Bad Kissingen, der ursprünglich aus Norddeutschland stammt, hat schon zahlreiche Flaschenschiffe gebaut. Sein potenzielles Rekordschiff ist laut des Erbauers 40 Zentimeter hoch und 38 Zentimeter lang.

Das Schiff hat er in einen 50 Liter fassenden Gärballon gehängt. Vorbild ist ein Modell eines aus dem 17. Jahrhundert stammenden Segelschiffes, das in einer Kirche auf Fehmarn zu sehen ist. In Kirchen im Norden wurden oftmals Schiffsmodelle an der Decke aufgehängt.

Schultz beschäftigt sich sei 2013 intensiv mit der Kunst, Modellschiffe in Flaschen zu präsentieren. Ursprünglich habe er einmal als Kind einen Bausatz bekommen, Jahrzehnte später sei er auf das Hobby zurückgekommen, erzählt er. Sein neues Schiff hat er nach eigenen Angaben bereits bei dem Rekordebuch angekündigt, nun will er noch die Bestätigungen von Zeugen über sein Schiff nachreichen. Danach könne es bis zu drei Monate dauern, bis die Anerkennung von Guinness komme, sagt der gebürtige Bremer.

Modellbauer will neue Rekord-Kategorie schaffen

Bereits vor mehr als vier Jahrzehnten wurde ein 68 Zentimeter großes Buddelschiff als Weltrekord gelistet, das Modell gehört zum Bestand des Museums Windstärke 10 in Cuxhaven. Da Schultz klar war, dass er dieses Modell nicht übertreffen kann, kam er auf die Idee, seine Spezialität zum Rekord anzumelden.

Denn der 52-Jährige stellt seine Schiffe in den Flaschen oftmals nicht mehr in eine aus Gips oder Knete modellierte See, wie dies klassischerweise meist passiert. Er hängt sie an dem Flaschenhals auf. „Das ist jetzt zwar nicht das größte Buddelschiff der Welt, aber es ist dann eben das größte freischwebende Buddelschiff der Welt“, erklärt er. Er mache damit sozusagen eine eigene Kategorie auf.

Die Zentrale von Guinness World Records in London berichtete, dass es außerdem auch noch einige andere Rekordeinträge zu Schiffsmodellen in Flaschen gebe. So umfasst die größte bei Guinness gelistete Ausstellung von solchen Schiffsmodellen nach Angaben einer Guinness-Sprecherin 655 Modelle, die ein Sammler in Birkeland in Norwegen habe. Ein Spezialmuseum im niederländischen Enkhuizen gibt allerdings sogar 1000 Modelle als Bestand an.

