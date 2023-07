Bub stürzt mit Geländer von Balkon: Leicht verletzt

Notaufnahme - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein acht Jahre alter Bub ist in München samt Geländer vom Balkon eines Wohnhauses im zweiten Stock gestürzt. Der Junge sei nach ersten Erkenntnissen bei dem Sturz am Freitag nur leicht verletzt worden, teilte die Berufsfeuerwehr München mit. Der Achtjährige hatte demnach auf dem Balkon gespielt, als sich das Balkongitter plötzlich aus der Verankerung löste und mit dem Jungen rund fünf Meter in die Tiefe fiel. Ein Passant setzte einen Notruf ab.

Als die Rettungskräfte dort ankamen, habe der Junge auf einer Rasenfläche gelegen. Er wurde in eine Kinderklinik gebracht. Zur genauen Unfallursache ermittelte die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:230728-99-576882/3